Toți consilierii județeni au găsit pe masă, joi, la ședința ordinară, o diplomă cu sigla Centenarului Zborului Marii Uniri, care li s-a acordat pentru „consecvență și generozitatea slujirii ideii care face din două orașe – Bacău și Blaj – puntea credinței în păstrarea identității limbii, istoriei, culturii și comunității spirituale românești.” Sub diplomă, lucrarea realizată de comandorul George-Paul Sandachi. Atmosfera de sărbătoare a fost întărită de urările pe care Silviu Pravăț, vicepreședinte al Consiliului Județean (CJ), le-a adresat colegei din PNL, Floarea Ivanof, cu prilejul aniversării zilei de naștere.

Ședința începută sub semnul Marii Uniri a continuat calm până la „Diverse”, când spiritele s-au încins pe neașteptate. Consilierii au votat organigramele instituțiilor din subordinea CJ, indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea unui drum județean și reamplasarea unei rețele de utilități, avize și parteneriate, fără observații. Doar la hotărârea care viza tarifele pentru accesul cu telescaunul pe pârtia din Slănic Moldova a existat un amendament propus de Sorin Umbrărescu. Consilierul ALDE a solicitat ca accesul să fie gratuit pentru persoanele cu handicap grav și însoțitorii acestora, iar pentru cele cu handicap mediu, taxa să fie egală cu cea plătită de elevi și studenți. La un proiect privind dezlipirea a două loturi de teren de la CAEx, Cezar Olteanu a cerut lămuriri și le-a primit. Așadar, toate proiectele au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

„Nu am voie să fac investiții”

Ultimul punct de pe ordinea de zi a fost informarea prezentată Adrian Iordache, managerul SC Parc Industrial HIT SRL, cu privire la intrarea în insolvență a societății, la cerere, pentru reorganizare. Lucrurile nu sunt complicate: Curtea de Conturi a hotărât că pentru perioada de început HIT trebuia să plătească impozite CL Hemeiuș, ca orice societate comercială. Intervenția Angelei Bogea, consilier PSD, a dinamitat atmosfera. Ea a afirmat că CJ Bacău a alimentat mereu cu bani capitalul HIT Park, prin urmare nu are nicio vină că a ajuns în insolvență și l-a acuzat direct pe directorul HIT: „Consiliul de Administrație și dumneavoastră, ca manager, sunteți responsabili!” Adrian Iordache a explicat că HIT Park nu a mai primit bani de la CJ Bacău din 2009, că acest proiect avea ca obiectiv să creeze 600 de locuri de muncă și a creat peste 1.300 și că profitul ar fi mai mare dacă una dintre clădiri nu ar fi în stare de degradare. Concluzia e că trebuia reabilitată de CJ și închiriată. „Eu nu am voie să fac investiții în clădiri, să îmbunătățesc sistemul termic, să schimb centralele. Toată lumea vorbește despre clasa energetică A+, iar HIT are clasa C. Avem centrală termică din clasa D, care consumă cât o locomotivă”, a spus, iritat, Iordache. Parc Industrial HIT SRL nu poate face reparații majore deoarece, nefiind proprietar, ar însemna să încalce legea. Doar CJ Bacău, proprietar și acționar principal, e îndreptățit să facă reparații capitale.

Pe ce s-au dus banii?

Principala cauză a intrării în insolvență e procesul cu CL Hemeiuș, declanșat după controlul Curții de Conturi, care „are legătură cu actele inițiale” și cu modul în care a fost gândit proiectul, a precizat Adrian Iordache. Intrând în insolvență, HIT Park nu va fi executat, urmând să plătească eșalonat suma datorată CL Hemeiuș. Pentru consilierii care nu știu ce face HIT, Adrian Iordache a explicat: atrage firme, le închiriază spații în parcul industrial, iar acestea asigură 1.300 de locuri de muncă. „Prin acest proiect, s-au atras investiții care depășesc cu mult valoarea de investiție a parcului”, susține Adrian Iordache. Din chirii, HIT Park se autofinanțează: plătește taxele, salariile, facturile la utilități, care sunt foarte mari, face lucrări de întreținere etc. În final, Neculai Nechita, PNL, a făcut apel la calm, amintindu-le aleșilor că sărbătoresc Centenarul Marii Uniri, dar Eugen Ochenatu, PSD, a cerut ca directorul HIT să prezinte, în ianuarie, o situație mai clară: cât a fost aportul CJ Bacău de-a lungul timpului, cât a încasat HIT din chirii și pe ce s-au dus banii.