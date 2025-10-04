Alertă în cartierul Narcisa: intervenție a pompierilor băcăuani după deplasarea balustradei podului

Sâmbătă după-amiază, pompierii băcăuani au fost solicitați să intervină în zona podului din cartierul Narcisa, după ce una dintre balustradele laterale ale construcției s-a deplasat.

„Este vorba despre deplasarea balustradei laterale a podului. Asigurăm zona cu măsuri PSI pentru prevenirea oricărui incident”, au declarat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” Bacău.

La fața locului s-au deplasat echipaje de pompieri și poliție, care au delimitat zona afectată și au dispus restricționarea temporară a traficului pentru siguranța participanților la circulație.

Autoritățile urmează să evalueze stabilitatea structurii și cauzele deplasării elementului metalic, pentru a stabili dacă sunt necesare lucrări urgente de consolidare.

Traficul rutier a fost reluat în condiții de siguranță după finalizarea intervenției. Din fericire, nu s-au înregistrat victime și nici alte pagube materiale.