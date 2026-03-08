Alegerile din 1967 pentru sfaturile populare comunale – o cronică a votului în presa vremii

În primăvara anului 1967, România socialistă se pregătea pentru unul dintre momentele politice importante ale vieții administrative locale: alegerile de deputați în sfaturile populare comunale. Evenimentul a fost reflectat pe larg de presa epocii, iar ziarul regional „Steagul roșu” din 7 martie 1967 a dedicat un amplu material acestei zile electorale, prezentând atât rezultatele, cât și atmosfera din secțiile de votare.

Articolul oferă astăzi o imagine sugestivă asupra modului în care erau organizate și prezentate alegerile în România comunistă, într-un context politic dominat de Frontul Democrației Populare, organizația care reunea partidele și organizațiile de masă aflate sub conducerea Partidului Comunist Român.

Rezultatele alegerilor la nivel național

Potrivit datelor publicate în ziar, 127.748 de deputați au fost aleși în sfaturile populare comunale din întreaga țară, toți candidând din partea Frontului Democrației Populare.

Totuși, presa consemna și câteva situații în care candidații nu au reușit să obțină numărul necesar de voturi. Șapte candidați nu au fost declarați aleși, deoarece nu au întrunit majoritatea absolută – adică „jumătate plus unu” din totalul voturilor valabil exprimate.

Aceste cazuri au fost consemnate în mai multe regiuni ale țării:

două în regiunea Argeș ,

două în regiunea Brașov ,

unul în regiunea Cluj ,

unul în Regiunea Autonomă Maghiară ,

unul în regiunea Ploiești.

De asemenea, în patru circumscripții electorale nu au avut loc alegeri, deoarece candidații au decedat după expirarea termenului de depunere a candidaturilor. În total, în 11 circumscripții comunale urma să fie organizat un nou scrutin, conform prevederilor Legii nr. 28/1966 privind alegerile.

O zi electorală prezentată ca sărbătoare

Articolul din „Steagul roșu” prezintă ziua votului sub forma unei adevărate cronici orare, în care fiecare moment al procesului electoral este descris ca parte a unei mari mobilizări civice.

Pregătirile de dimineață

La ora 5 dimineața, comisiile electorale ale secțiilor de votare erau deja prezente în localuri. În întreaga regiune, 3.165 de cetățeni făceau parte din aceste comisii, organizând ultimele pregătiri.

Cele 475 de secții de votare din regiune erau decorate festiv: cu covoare și scoarțe moldovenești, ghirlande de brad și flori, pentru a crea o atmosferă de sărbătoare.

Primele voturi

La ora 6, când secțiile s-au deschis oficial, în fața lor se aflau deja sute de alegători.

În comuna Asău, din raionul Moinești, în primele 15 minute votaseră deja peste 800 de cetățeni. Printre primii alegători se aflau două brigăzi de mineri, venite direct de la muncă, conduse de șefii de echipă Neculai Ferchiu și Ion Manolache.

În comuna Țibucani, printre primii alegători s-a aflat și Constantin Vîrlan, octogenar și participant la răscoala țărănească din 1907. Alături de el a votat și Gheorghe Maftei, Erou al Muncii Socialiste și președintele Cooperativei Agricole de Producție din localitate.

Participare masivă

Pe măsură ce orele treceau, participarea la vot creștea rapid.

La ora 8, în 192 de circumscripții electorale, 9 secții de votare și 27 de sate, toți alegătorii înscriși în liste votaseră deja.

La ora 9, peste 58% dintre alegători își exercitaseră dreptul de vot. Cele mai ridicate procente se înregistrau în comunele aparținând orașului Piatra Neamț (92,9%) și în cele din zona Bacăului (67,55%).

În unele comune, votarea s-a încheiat foarte devreme. De exemplu, la Bicazul Ardelean și Izvorul Alb, toți alegătorii votaseră până la ora 9:20.

Atmosfera festivă

Presa epocii descrie ziua votului ca pe o adevărată sărbătoare comunitară.

La ora 12, aproape 98% dintre alegători votaseră deja. În satele și comunele regiunii aveau loc spectacole susținute de formații artistice de amatori. Pe scene improvizate sau în căminele culturale, erau prezentate programe de cântece, dansuri și poezii.

Alegătorii participau la hore și sârbe, iar atmosfera era descrisă drept una de „bucurie și entuziasm”.

Participare aproape totală

La ora 15, participarea la vot ajunsese la 99,77%. Urnele mobile erau trimise la persoanele care nu se puteau deplasa la secțiile de votare.

La ora 18, procentul alegătorilor ajunsese la 99,96%, iar peste 1.200 de formații artistice prezentaseră 1.700 de programe culturale.

Până la ora 21, votarea era practic încheiată, participarea fiind de 99,99%.

Numărarea voturilor

După închiderea secțiilor, comisiile electorale au început numărarea voturilor.

Primele constatări consemnate de ziar erau clare: „majoritatea covârșitoare a alegătorilor și-au dat votul candidaților Frontului Democrației Populare”.

Acest rezultat reflecta sistemul politic al epocii, în care candidații erau propuși în cadrul unei singure structuri politice dominate de Partidul Comunist.

Alegerile în contextul epocii

Alegerile pentru sfaturile populare comunale reprezentau, în perioada socialistă, un mecanism de legitimare politică și de mobilizare a populației.

Sfaturile populare erau instituțiile administrative locale care gestionau activitatea comunelor și orașelor, iar deputații lor erau prezentați drept reprezentanți ai oamenilor muncii: țărani, muncitori, profesori, ingineri sau cadre medicale.

Presa vremii punea accent pe participarea masivă la vot și pe caracterul festiv al zilei electorale, elemente care trebuiau să reflecte sprijinul populației pentru politica partidului și a guvernului.

O pagină de istorie locală

Articolul din „Steagul roșu” din 7 martie 1967 rămâne astăzi un document interesant pentru înțelegerea modului în care erau prezentate alegerile în România comunistă.

Dincolo de limbajul specific epocii, textul surprinde și o imagine vie a unei zile de martie în care satele și comunele regiunii au fost animate de vot, spectacole, muzică și adunări comunitare.

Este, în același timp, o cronică a unei epoci politice și sociale în care participarea la vot era prezentată nu doar ca un act civic, ci ca o manifestare colectivă de loialitate și solidaritate.