Alegeri FRF 2026: Răzvan Burleanu a câștigat un nou mandat la conducerea Federației

Federația Română de Fotbal și-a desemnat astăzi conducerea pentru următorul mandat, iar Răzvan Burleanu a fost reales în funcția de președinte, într-un scrutin marcat de o opoziție redusă.

Răzvan Burleanu a obținut 258 de voturi, în timp ce contracandidatul său, Ilie Drăgan, a fost votat de doar 5 membri. Un vot a fost anulat.

Alegerile s-au desfășurat într-un context favorabil actualului președinte, care a beneficiat de o susținere largă din partea membrilor afiliați. Rezultatul votului a fost, în mare parte, anticipat, în condițiile lipsei unui rival puternic.

„Candidez nu doar pentru că statutul îmi permite, ci pentru că mă bucur de încrederea voastră și pentru că îmi place să câștigăm împreună. Peste 80% dintre voi mi-ați trimis scrisori de susținere și mă bucur. Vreau ca, alături de colegii mei, să continuăm să creștem în anii următori”, a declarat Răzvan Burleanu înaintea votului.

Contracandidatul său, Ilie Drăgan, în vârstă de 41 de ani, președinte al clubului 3 Kids Sport, a reprezentat o alternativă fără o susținere semnificativă în structurile fotbalului românesc. În timpul procesului electoral, acesta a reclamat modul de organizare a votului, susținând că poziționarea cabinelor permitea observarea opțiunilor exprimate de unii membri. Nemulțumit că nu i s-a permis să își susțină discursul, Drăgan a protestat verbal, strigând: „E dictatură. Luați-mă pe sus!”

La rândul său, Adrian Mititelu, cunoscut critic al actualei conduceri, a protestat simbolic pe parcursul adunării, afișând un cartonaș roșu și votând împotriva propunerilor înaintate de Burleanu.