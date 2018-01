De Ziua Culturii Naționale, profesorii și elevii Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Bacău au dat startul manifestărilor culturale din anul 2018. Prima activitate din an, intitulată, „Conexiuni literare”, s-a desfășurat în holul principal al colegiului, sub coordonarea prof. Alina Casian. Alături de prof. Călin Boambă, directorul CNVA, la eveniment au fost invitați Florin Zăncescu, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău, prof. Mitică Pricopie și conf.univ.dr. Ioan Dănilă. Cei amintiți au vorbit pe rând despre semnificația zilei de 15 ianuarie, au făcut trimiteri la Centenarul Marii Uniri, la Ziua Culturii Naționale și au povestit despre „Eminescu, mit al culturii naționale”. În finalul evenimentului, elevi ai Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău au susținut un microrecital de cântece pe versurile poetului Mihai Eminescu. „Am încercat împreună cu mai mulți elevi să conturăm prin poezie personalitatea «omului deplin al culturii române», așa cum îl definea Constantin Noica. Cu bucurie constat că elevii de astăzi cunosc istoria reală a vieții poetului, știind că Eminescu a fost, de fapt, un om puternic, bine ancorat în realitatea politică și socială a vremurilor în care a trăit, că a avut o bună educație filosofică și o voință uriașă de a stăpâni multe domenii ale cunoașterii”, declară prof. Alina Casian. Pentru că întregul program cultural al anului 2018 este dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1918, trebuie amintit că și Eminescu, ca un adevărat român, patriot, a luptat pentru marele vis. El era membru activ în mai multe organizații care luptau pentru drepturile românilor din Ardeal. 0 SHARES Share Tweet

