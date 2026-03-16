Ajutoare sociale majorate și sprijin pentru pensionari: Guvernul pregătește un nou pachet de măsuri

Ministerul Muncii a pus recent în transparență decizională un proiect de ordonanță de urgență care introduce mai multe măsuri de sprijin social. Documentul prevede acordarea unui ajutor financiar pentru pensionarii cu venituri mici, majorarea ajutorului pentru familiile cu copii, creșterea stimulentului educațional pentru grădiniță și majorarea prestațiilor acordate pentru copiii cu handicap.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial, scrie avocatnet.ro.

Ajutor financiar pentru pensionarii cu venituri mici

Una dintre cele mai importante prevederi ale proiectului vizează pensionarii cu venituri reduse. Potrivit propunerii, pensionarii din sistemul public și cei din sistemul pensiilor militare ale căror venituri lunare cumulate nu depășesc 3.000 de lei ar urma să primească un sprijin financiar acordat în două tranșe egale, în lunile aprilie și decembrie 2026.

Valoarea totală a ajutorului ar fi stabilită în funcție de nivelul veniturilor din pensii:

1.000 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei inclusiv;

800 de lei pentru cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv;

600 de lei pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv.

Plata ar urma să fie realizată automat, prin intermediul caselor de pensii, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună cereri.

Proiectul stabilește și câteva reguli suplimentare. În cazul pensiilor de urmaș, ajutorul financiar ar urma să fie acordat fiecărui beneficiar în parte. De asemenea, suma nu va fi luată în calcul la stabilirea altor drepturi sociale și nu va putea fi executată silit prin poprire.

Sprijin mai mare pentru familiile cu copii

Documentul propune și ajustarea cuantumului ajutorului pentru familiile cu copii. Pentru familiile beneficiare de ajutor de incluziune sau pentru cele cu venituri nete lunare ajustate de până la 366 de lei pe membru, ajutorul ar putea fi stabilit astfel:

173 lei pentru o familie cu un copil;

346 lei pentru două copii;

518 lei pentru trei copii;

690 lei pentru patru copii sau mai mulți.

Pentru familiile monoparentale aflate în aceeași categorie de venituri, sumele ar fi mai mari:

211 lei pentru un copil;

420 lei pentru doi copii;

629 lei pentru trei copii;

838 lei pentru patru copii sau mai mulți.

Pentru familiile cu venituri nete ajustate cuprinse între 367 și 930 de lei, ajutorul ar fi stabilit astfel:

135 lei pentru o familie cu un copil;

268 lei pentru două copii;

401 lei pentru trei copii;

532 lei pentru patru copii sau mai mulți.

În cazul familiilor monoparentale din aceeași categorie de venituri, cuantumul ar putea ajunge la:

188 lei pentru un copil;

367 lei pentru doi copii;

552 lei pentru trei copii;

732 lei pentru patru copii sau mai mulți.

Stimulentul educațional pentru grădiniță ar putea fi dublat

Proiectul mai propune majorarea stimulentului educațional acordat copiilor din familii defavorizate care participă la învățământul preșcolar.

În prezent, acest sprijin este stabilit la 0,2 din indicatorul social de referință (ISR). Noua propunere prevede dublarea valorii la 0,4 ISR pentru fiecare copil beneficiar.

Având în vedere că ISR este stabilit la 660 de lei pentru anul 2026, stimulentul educațional ar putea ajunge la aproximativ 264 de lei pe lună pentru fiecare copil înscris la grădiniță.

Creșterea prestațiilor pentru copiii cu handicap

Un alt capitol al proiectului vizează majorarea prestațiilor acordate părinților sau persoanelor care au în îngrijire copii cu handicap. Noile valori ar urma să fie calculate ca procent din indicatorul social de referință.

Astfel, prestațiile ar putea ajunge la:

aproximativ 548 de lei pentru copilul cu handicap grav (83% din ISR), față de circa 462 de lei în prezent;

aproximativ 396 de lei pentru copilul cu handicap accentuat (60% din ISR), față de aproximativ 231 de lei în prezent;

aproximativ 198 de lei pentru copilul cu handicap mediu (30% din ISR), comparativ cu aproximativ 79 de lei în prezent.

Potrivit proiectului, majorările pentru ajutorul destinat familiilor cu copii, stimulentul educațional pentru grădiniță și prestațiile pentru copiii cu handicap ar urma să se aplice începând cu drepturile aferente lunii martie 2026, dacă actul normativ va fi adoptat.

Autoritățile subliniază însă că măsurile vor produce efecte doar după adoptarea ordonanței de urgență de către Guvern și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.