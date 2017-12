Fonduri europene în valoare de 85 de milioane de euro sunt puse la dispoziție pentru investiții în exploatații pomicole prin noua sesiune de primire a solicitărilor de finanțare lansată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Noua sesiune vizează finanțarea prin intermediul submăsurii 4.1a „Investiții în exploatații pomicole” a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 în perioada 27 decembrie 2017 – 30 iunie 2018. Depunerea cererilor de finanțare se poate face online, pe pagina oficială de internet www.afir.info. Cei interesați pot consulta pe site-ul AFIR (secțiunea Investiții PNDR – Sector Pomicol – sM 4.1a) Ghidul solicitantului și anexele aferente sM 4.1a, documente necesare pentru întocmirea unui proiect de investiții în sectorul pomicol finanțat prin PNDR 2020. Pragul de calitate lunar stabilit pentru perioada decembrie 2017 – ianuarie 2018 este de 40 de puncte și scade treptat până la minimul de 10 puncte în ultima lună a sesiunii (iunie 2018). În perioada 2015 – 2017, AFIR a primit 552 de solicitări de finanțare pentru investiții în exploatații pomicole în valoare de peste 250 de milioane de euro, gradul de consumare a alocării fondurilor disponibile fiind de aproximativ 91%. „Sunt în asentimentul solicitanților că aceste tipuri de proiecte sunt complexe și au nevoie de un timp mai îndelungat pentru a fi întocmite – spune Adrian Chesnoiu, directorul general al Agenției. De aceea, sesiunea care se va deschide în acest final de an va fi disponibilă pe o perioadă de șase luni. Sper ca în acest interval să primim proiecte de calitate care să crească în viitor producția pomicolă a țării.” 35 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.