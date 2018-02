Divizionara C băcăuană Aerostar va intra astăzi într-un cantonament de nouă zile la baza proprie. Antrenorii Cristi Popovici, Andrei Vatră și Dan Moței contează pe întreg efectivul de jucători, inclusiv Răzvan Istrate, care nu a putut evolua, din motive medicale, în primul amical al iernii câștigat sâmbăta trecută cu 4-1 împotriva colegei de serie CSM Pașcani. Pe 9 februarie, la finalul stagiului de pregătire centralizată, „aviatorii” vor susține al doilea joc-test al anului, în deplasare, contra Științei Miroslava. 11 SHARES Share Tweet

