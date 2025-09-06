Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău va avea primul parc fotovoltaic din istoria sa – investiție de peste 25 milioane lei

Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău a obținut finanțarea pentru construirea primei sale centrale fotovoltaice, o investiție strategică în valoare de peste 25 milioane lei, menită să asigure tranziția către un viitor verde și sustenabil.

Proiectul, intitulat „Construire capacitate de producție energie electrică pentru autoconsum”, prevede instalarea unei centrale fotovoltaice cu puterea de 1,25 MW și a unui sistem de stocare de 2,064 MWh. Capacitatea anuală de producție estimată este de 1.605,648 MWh, ceea ce va acoperi peste 70% din necesarul energetic al aeroportului.

Prin implementarea acestei investiții, Aeroportul Bacău va reduce emisiile cu aproape 1.000 de tone de CO₂ anual, echivalentul plantării a aproximativ 45.000 de copaci în fiecare an.

📌 Date-cheie ale proiectului:

Valoarea totală: peste 25 milioane lei

Capacitate instalată: 1,25 MW

Capacitate de stocare: 2,064 MWh

Producție anuală estimată: 1.605,648 MWh

Reducerea amprentei de carbon: 982,496 tone CO₂/an

Suprafață alocată: 2,19 ha, pe terenuri aflate în administrarea aeroportului

„Acest proiect nu este doar o investiție în infrastructură, ci o dovadă de responsabilitate față de comunitatea pe care o deservim. Aeroportul Bacău devine mai verde, mai eficient și mai pregătit pentru viitor”, a declarat Radu Bezniuc, Director General al Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău.

Inițiativa se aliniază obiectivelor naționale și europene de protecție a mediului (PNIESC 2021-2030 și Pactul Verde European) și transformă Aeroportul Bacău într-un reper regional al dezvoltării durabile.