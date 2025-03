Adrian Doni reprezintă orașul la trei mari saloane internaționale de artă naivă

Artistul Adrian Doni va reprezenta orașul nostru la trei prestigioase saloane internaționale dedicate artei naive, în urma invitațiilor primite.

Prima participare are loc la „Salon of Naive and Intuitive Art” din Bulgaria, unde artistul este prezent pentru al treilea an consecutiv. Evenimentul este deja în desfășurare și reunește nume importante ale artei naive.

De asemenea, Adrian Doni a fost invitat pentru a șasea oară la Salonul Multidisciplinar Waroux din Belgia, primind invitația cu opt luni în avans. Aici, cinci dintre lucrările sale vor fi expuse, confirmând aprecierea de care se bucură în mediul artistic internațional.

Un alt eveniment important la care va participa este a șasea ediție a Festivalului Internațional de Artă Naivă (FIAN) din Guarabira, Brazilia. Invitația a venit din partea lui Adriano Dias, fost ministru al culturii din Brazilia, iar una dintre lucrările selectate pentru acest prestigios festival este „Interior Țărănesc”.

Pe lângă aceste participări, artistul anunță că anul acesta va fi prezent și la alte expoziții și evenimente internaționale, consolidându-și astfel poziția în lumea artei naive.