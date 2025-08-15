Solemnitatea Adormirii Maicii Domnului sau Înălțarea Sfintei Fecioare Maria cu trupul și cu sufletul la cer ne amintește de privilegiul deosebit pe care Preacurata Fecioară Maria l-a primit din partea lui Dumnezeu ca, la finalul vieții pământești, să fie ridicată cu trupul și cu sufletul la cer.

Deși această învățătură a fost susținută de Biserică încă din cele mai vechi timpuri, ea a fost proclamată ca dogmă de credință la 1 noiembrie 1950, de către Papa Pius al XII-lea cu următoarele cuvinte: „Neprihănita şi pururea Fecioară Maria, Mama lui Dumnezeu, terminându-şi cursul vieţii pământeşti, a fost înălţată la gloria cerească cu sufletul şi trupul”.

Sărbătoarea de astăzi se aseamănă cu Solemnitatea Înălțării Domnului, când Isus s-a ridicat la cer după înviere.

Diferența este că Isus s-a înălțat la cer prin propria sa putere, el fiind Fiul lui Dumnezeu, în timp ce Maria, mama sa, a fost înălțată de Dumnezeu, nu prin forțele sale proprii.

Adormirea Maicii Domnului ar putea să ni se pară o sărbătoare mai ciudată, dar este o sărbătoare importantă pentru noi, deoarece ne arată importanța pe care a avut-o Sfânta Fecioară în istoria mântuirii.

După ce ea a spus „Da” la Buna Vestire, Isus a fost zămislit în sânul ei. Apoi a fost mereu alături de el: în copilărie, în timpul activității publice și chiar și în timpul pătimirii.

Maria a fost prima ucenică, primul discipol al lui Isus. Ea a rămas în legătură cu Isus, chiar și la sfârșitul vieții sale pământești. Ea a fost ridicată cu trupul și cu sufletul la cer ca să fie împreună cu Isus și în Paradis.

Ce înseamnă acest lucru pentru noi?

Maria este un om, la fel ca și noi, cu o singură excepție: nu a avut niciun păcat. Toți oamenii sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Am primit o demnitate din partea lui Dumnezeu: prin botez am devenit copiii săi. Iar această demnitate ne face vrednici de grijă și respect, nu pentru că suntem noi cineva, ci pentru că Dumnezeu ne iubește și ne poartă de grijă.

Să nu uităm că Maria este mama lui Isus și mama noastră; ea este modelul fiecărui membru al Bisericii. De aceea, urmând modelul sfintei Fecioare, să spunem și noi „Da” voinței lui Dumnezeu, ca într-o zi să fim înălțați la slava cerească alături de Isus și de Maria.

Pr. Octavian Sescu, Parohia Romano-Catolică „Nașterea Sfintei Fecioare Maria”, Valea Seacă