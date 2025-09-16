Adolescent de 15 ani prins la volan în Urechești

La data de 15 septembrie, un echipaj al Serviciului Rutier a oprit în trafic, pe drumul comunal din Urechești, un autoturism condus de un localnic în vârstă de doar 15 ani. Minorul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii au constatat că tatăl adolescentului, în vârstă de 52 de ani, i-ar fi încredințat mașina pentru a o conduce. În urma verificărilor, oamenii legii au întocmit dosar penal pentru două infracțiuni: conducerea unui vehicul fără permis și încredințarea unui autovehicul unei persoane care nu deține permis de conducere.

Potrivit legislației rutiere, încredințarea unui vehicul unei persoane care nu are permis de conducere constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Polițiștii reamintesc părinților responsabilitatea de a respecta legea și de a nu pune în pericol viața minorilor și a celorlalți participanți la trafic.