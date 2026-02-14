Administrator din Filipeni, amendat cu 3.000 de lei de Garda de Mediu pentru lipsa unui registru: „Nu am poluat, din contră, colectez deșeuri”

Un administrator al unei mici afaceri din comuna Filipeni a fost sancționat cu o amendă de 3.000 de lei de către Garda Națională de Mediu, în urma unui control efectuat la finalul lunii ianuarie 2026. Bărbatul susține că este nedumerit și consideră măsura disproporționată, în condițiile în care activitatea sa are un caracter ecologic.

Potrivit procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției nr. 15378153 din 27.01.2026, întocmit de Comisariatul Județean Bacău al Gărzii de Mediu, administratorul nu ar fi evidențiat în registrele de mediu bidoanele de plastic colectate în cadrul activității sale.

Este vorba despre Perju Vlăduț Florin, administrator al SC VLĂDUȚPERJU SRL, operator economic implicat în colectarea selectivă a deșeurilor. Acesta precizează că nu a produs niciun prejudiciu mediului și că activitatea firmei sale nu a generat poluare sau efecte negative asupra sănătății populației.

„Sunt operator economic contractat în cadrul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) și sunt singurul din comună care desfășoară constant activități de colectare selectivă. Din 2021 sunt implicat activ în proiectul comunitar «Facem curat la noi în sat», premiat anual de ECOTIC, cu impact real în reducerea poluării și educarea populației”, a transmis administratorul într-o sesizare adresată presei.

Acesta susține că amenda a fost aplicată în urma unei sesizări și că sancțiunea vizează exclusiv lipsa evidențierii în registrul de mediu a unor recipiente din plastic colectate, nu existența unei poluări efective.

„Consider că sancțiunea este disproporționată și lipsită de temei factual, în condițiile în care activitatea desfășurată are caracter ecologic, preventiv și civic, contribuind direct la protejarea mediului în comunitatea locală. În același timp, alte activități similare din comună nu au fost supuse acelorași verificări sau sancțiuni”, mai arată acesta.

Potrivit punctului de vedere transmis oficial de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău, controlul desfășurat în perioada 30.01.2026 – 06.02.2026 pe raza UAT Filipeni a vizat toți operatorii economici care desfășoară activități de comerț (cod CAEN 4711 și asimilate), fără excepții sau selecții subiective. Reprezentanții instituției precizează că verificările au urmărit respectarea legislației privind evidența gestiunii deșeurilor, Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) și alte obligații legale în domeniul protecției mediului, iar în urma controalelor au fost constatate abateri la mai mulți agenți economici. În total, au fost aplicate 23 de sancțiuni (avertismente și amenzi), în valoare cumulată de 52.500 de lei. Garda de Mediu subliniază că măsurile au fost dispuse unitar și imparțial, în limitele prevăzute de lege, respingând acuzațiile privind existența unui tratament discriminatoriu.

Cazul readuce în discuție modul de aplicare a legislației de mediu în mediul rural și diferența dintre abaterile birocratice și situațiile care produc efectiv poluare. Rămâne de văzut dacă sancțiunea va fi contestată în instanță și dacă autoritățile vor reanaliza situația.