Sorin Brașoveanu, președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate (ADIS), și Bogdan Seto, directorul ADIS, au organizat o conferință de presă, prima de la înființarea asociației, în 2010. „Am considerat că trebuie să venim în fața cetățenilor cu date privind proiectul Sistem integrat de management al deșeurilor solide și să facem o trecere în revistă a activităților desfășurate”, a declarat Sorin Brașoveanu. Președintele ADIS a prezentat momentele decisive din evoluția acestui proiect, începând cu intrarea în ADIS a celor 93 de UAT (unități administrativ-teritoriale), plus CJ Bacău. Primul pas important a fost făcut în 2011, prin semnarea contractului de finanțare în valoare de 44 de milioane de euro.

„Spre deosebire de alte județe, la noi cofinanțarea de 8 milioane de euro a fost asigurată de CJ Bacău, fără participarea altor UAT-uri”, a explicat președintele ADIS. În perioada 2011-2013 au fost închise șase depozite neconforme, a început construirea Celulei 2 și a stațiilor de transfer, au fost achiziționate pubele, containere etc. În 2014 a fost demarată licitația pentru desemnarea operatorului de colectare, iar în 2015 a fost semnat contractul cu Romprest. Costuri mari, plătitori puțini Colectarea deșeurilor din 65 de UAT-uri a început în ianuarie 2016. Din cauza unei contestații, nu exista operator pentru stațiile de transfer, firma Romprest fiind obligată să aducă gunoiul la Celula 1 Bacău. Iar asta a mărit costurile: tariful încasat de la ADIS a fost de 316 lei/to, în loc de 162 de lei, pentru a acoperi cheltuielile de transport suplimentare. Abia din noiembrie 2017, prin decizia instanței, județul Bacău are operator pentru stațiile de transfer și Celula 2: Eco Sud. După ce va fi semnat contractul și predate instalațiile, se va colecta selectiv, iar tariful va scădea la 110 lei/tonă, plus 0,01/tonă la cantitatea selectată.

Sorin Brașoveanu a vorbit și despre disputa cu primarii privind numărul locuitorilor. Populația oficială a celor 65 de UAT-uri este de 308.000 de locuitori, iar cea declarată de primari, de 230.000. Bogdan Seto a explicat că va fi realizat un model unic de evaluare, pe baza declarației fiecărui titular de rol. Datorii de 7,5 milioane de lei O altă problemă a fost taxa: două UAT-uri, Moinești și Dărmănești, au micșorat taxa unilateral, ceea ce a dus la acumularea de datorii. Din cauză că au refuzat să recunoască restanțele, la 1 noiembrie Romprest a sistat serviciul. După ce au stat 76 de zile cu gunoiul în oraș, cele două primării au ajustat prețul la 9,97 lei/persoană. ADIS a acumulat datorii de 7,5 milioane de lei, din care 3 milioane provin de la cele două UAT-uri, iar 1,5 milioane de lei de la alte UAT-uri care au acceptat să le plătească eșalonat. De la Moinești și Dărmănești, sumele vor fi recuperate în instanță. După ce va fi semnat contractul cu Eco Sud și vor fi predate instalațiile, costurile vor scădea. „Asta ar putea dura două-trei luni, după care vom putea spune că județul Bacău e singurul din țară în care proiectul Sistem integrat de management al deșeurilor solide e funcțional", a declarat Sorin Brașoveanu, în final.

