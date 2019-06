Pilotul băcăuan vorbește despre locul secund ocupat la revenirea în circuitul competițional, după o pauză de un an

Pauzele lungi și dese, cheia marilor succese. Uneori, vorba aceasta se potrivește bine. Cel puțin, pilotului Adrian Răspopa i s-a potrivit de minune. Revenit în circuitul competițional după un an sabatic, Răspopa a dat lovitura, clasându-se al doilea în clasamentul general al Raliului Moldovei Bacău powered by Dedeman Automobile, pe care l-a și organizat la finalul săptămânii trecute.

-Adi, felicitări pentru prestația de la Raliul Moldovei. Te așteptai la o astfel de reușită?

-Sincer, nu, nici noi nu ne așteptam. Și, la drept vorbind, nici concurența. A fost o surpriză pentru toată lumea, iar pentru mine și copilotul meu, Cosmin Diacu, o surpriză foarte plăcută pentru că, după cum se știe, veneam după o pauză de mai bine de un an. Un an și patru luni, pentru exactitate. Ne era dor. Și ne era și…foame de victorie, chiar dacă, prezentându-ne cu o mașină nouă, știam că nu ne va fi chiar ușor.

-Cu toate acestea, parcă erai de când lumea la volanul acestei Skoda Fabia.

-Adevărul este că ne-am împrietenit rapid și bine cu …„cehoaica”. S-a creat o chimie între noi si mașină care ne-a permis să avem un parcurs peste așteptări.

-Minus la SuperSpeciala de la Onești, unde, deși ai înregistrat cel mai rapid timp, te-ai trezit aruncat în coada clasei, plus cu o penalizare de 10 secunde pentru traseu incomplet. Ce s-a întâmplat?

-E hilar când te gândești că am greșit traseul, în condițiile în care tocmai eu am fost cel care l-a realizat! Pe scurt, am omis să intru o dată pe o bifurcație. Copilotul mi-a spus, dar eu eram setat pe traseul de anul trecut. Este numai și numai greșeala mea, însă am fost atât de concentrat să nu o comit la vreo șicană, încât mi s-a întâmplat să ratez acea bifurcație. Asta e, știi cum se spune: cizmarul nu are pantofi, măcelarului i lipsește carnea…

-Eroarea de la Onești v-a cam dat peste cap planurile.

-Așa e pentru că în loc să fim la 10-15 secunde în spatele liderului, Vali Porcișteanu, ne-am trezit la 10 secunde în spatele locului doi, ocupat de „Giri” Gîrtofan. Dacă rămâneam în plasa lui Porcișteanu, poate că am fi riscat mai mult sâmbătă. Așa, însă, a trebuit să tragem pentru a recupera ce pierdusem. Oricum, per total, a fost foarte bine pentru noi, iar progresul înregistrat cu Skoda Fabia este evident.

-Te vedem și la Raliul Harghitei?

-Nu, strategia pentru anul acesta a fost să bifăm doar Raliul Bacăului și cel al Iașiului. Pentru un sezon complet e nevoie de un buget mult mai mare. Suntem în discuții cu partenerii noștri și cu diverși sponsori și sperăm ca în 2020, atunci când vom aniversa și cea de-a zecea ediție a Raliului Moldovei Bacău, lucrurile să stea altfel.