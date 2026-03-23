Activitățile dedicate Zilei Poliției Române, continuate la Onești

În continuarea activităților organizate premergător aniversării a 204 ani de la înființarea Poliției Române, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au desfășurat o activitate informativ-preventivă la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din Onești.

La eveniment au participat aproximativ 100 de elevi și cadre didactice din unități de învățământ din municipiu, care au avut ocazia să interacționeze cu polițiști din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, Biroului Siguranța Școlară, Serviciului Resurse Umane, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și cu polițiști din cadrul Poliției municipiului Onești și specialiști criminaliști.

Pe parcursul activităților, polițiștii au prezentat elevilor mijloacele din dotare și au oferit exemple din activitatea zilnică desfășurată pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, explicând rolul fiecărei structuri și importanța colaborării dintre polițiști și comunitate.

De asemenea, în incinta bibliotecii a fost organizată o expoziție de carte intitulată „Lumea Poliției – de la Procedură la Poveste”, prin care participanții au putut descoperi lucrări dedicate domeniului polițienesc, de la materiale de specialitate până la volume inspirate din activitatea și experiențele oamenilor legii.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău mulțumesc tuturor celor care au participat la această activitate și instituțiilor partenere pentru sprijinul acordat în organizarea evenimentului.