Activități dedicate Zilei Poliției Române, organizate înaintea aniversării a 204 ani de la înființare

Premergător aniversării a 204 de ani de la înființarea Poliției Române, marcată anual pe 25 martie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au organizat o activitate dedicată comunității în Complexul Comercial Hello Shopping Park Bacău. Evenimentul a oferit vizitatorilor ocazia de a descoperi, într-un mod interactiv, o parte dintre tehnicile și mijloacele folosite de polițiști în activitatea de zi cu zi.

La acțiune au participat mai multe structuri ale inspectoratului, fiecare prezentând publicului echipamentele și procedurile specifice domeniului în care activează. Cei prezenți au avut posibilitatea să discute direct cu polițiștii, să afle detalii despre munca acestora și să vadă îndeaproape tehnica utilizată în diferite misiuni.

Polițiștii Serviciului Rutier au prezentat echipamentele folosite pentru creșterea siguranței rutiere, printre care aparatele alcooltest și drugtest, pistolul radar și dispozitivul FARO, utilizat pentru scanarea la 360 de grade a locului accidentelor rutiere. De asemenea, vizitatorii au putut admira motocicleta din dotarea serviciului, care a stârnit interesul copiilor și al pasionaților de tehnică.

Specialiștii Serviciului Criminalistic au realizat demonstrații privind tehnicile de amprentare și ridicare a urmelor de la locul faptei, explicând modul în care sunt colectate și analizate probele în cadrul anchetelor. Demonstrațiile au atras atenția publicului, oferind o perspectivă asupra muncii de investigație desfășurate de polițiști.

Copiii s-au bucurat de activitățile pregătite de polițiștii din cadrul structurii de siguranță școlară, care au organizat jocuri interactive și discuții despre reguli și comportamente sigure. În același timp, polițiștii de la prevenirea criminalității au oferit baloane și insigne simbolice cu mesajul „Polițist junior”, încurajând respectarea regulilor și spiritul civic încă de la vârste fragede.

Un alt punct de interes al evenimentului a fost standul luptătorilor pentru acțiuni speciale, care au prezentat armamentul și echipamentele utilizate în misiuni, atrăgând numeroși curioși.

Participanții au avut, de asemenea, ocazia să testeze un simulator de accidente, prin intermediul căruia au putut înțelege mai bine consecințele nerespectării regulilor de circulație și importanța adoptării unui comportament responsabil în trafic.

Totodată, polițiștii din cadrul structurii de resurse umane au oferit informații despre cariera de polițist, prezentând condițiile de recrutare și oportunitățile de formare profesională pentru tinerii interesați să urmeze această profesie.

Activitatea s-a bucurat de interesul numeroșilor vizitatori ai centrului comercial, în special al copiilor, care au avut ocazia să descopere, într-un mod atractiv și educativ, o parte din activitatea desfășurată zilnic de polițiști.

Prin organizarea unor astfel de evenimente, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău își propune să fie cât mai aproape de comunitate și să consolideze relația de încredere dintre polițiști și cetățeni.