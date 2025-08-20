Activitatea polițiștilor I.P.J. Bacău pe linie de silvicultură: 1.432 m.c. de material lemnos confiscați și 207 sancțiuni aplicate în primele 6 luni

Polițiștii de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au intensificat, în primele șase luni ale acestui an, acțiunile pentru prevenirea și combaterea ilegalităților din domeniul silvic. În urma controalelor, au fost aplicate 207 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 294.000 de lei, și au fost confiscați 1.432 de metri cubi de material lemnos, evaluați la 664.000 de lei.

Sub coordonarea Serviciului de Ordine Publică Bacău, polițiștii au acționat împreună cu reprezentanții Gărzii Forestiere Suceava și ai Direcției Silvice Bacău, vizând întreg lanțul specific domeniului: exploatarea, transportul, depozitarea și comercializarea materialului lemnos.

În intervalul analizat, au fost efectuate 469 de controale, după cum urmează: 88 în fondul forestier, 28 privind depozitarea materialului lemnos și 316 privind legalitatea transportului. În cadrul acestor activități au fost verificate 1.220 de obiective.

Pentru probarea faptelor ilicite, structurile de ordine publică au dispus indisponibilizarea mai multor bunuri folosite la săvârșirea de infracțiuni sau contravenții: 7 autovehicule utilizate la transportul de masă lemnoasă, 3 arme de foc, 11 motofierăstraie, 9 topoare, precum și 151 de kilograme de trufe.

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău subliniază că prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul silvic reprezintă o prioritate permanentă. Biroul de Combatere a Delictelor Silvice organizează frecvent acțiuni în sistem integrat, alături de Garda Forestieră Suceava și Direcția Silvică Bacău, atât la societățile comerciale de profil, cât și pe drumurile publice și forestiere, pentru verificarea circulației materialului lemnos.

Polițiștii atrag atenția asupra necesității respectării legislației în vigoare și anunță că astfel de acțiuni și controale vor continua, în vederea depistării și tragerii la răspundere a persoanelor care comit delicte silvice.