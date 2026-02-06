Activitatea medicală a Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși în anul 2025

În anul 2025, Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a desfășurat o activitate medicală intensă, asigurând servicii de diagnostic, tratament și îngrijire pentru un număr total de 44.833 de pacienți internați, în diverse forme de spitalizare.

Astfel, 5.153 de pacienți au beneficiat de spitalizare continuă, 11.543 de pacienți au fost tratați în regim de spitalizare de zi, iar 28.137 de prezentări au fost înregistrate ca internări de zi în cadrul Compartimentului de Primiri Urgențe (CPU).

Din punct de vedere al provenienței, 37,3% dintre pacienți au fost din orașul Buhuși, 31,1% din județul Bacău (exclusiv orașul Buhuși), iar 31,6% din alte județe, ceea ce confirmă adresabilitatea regională a unității medicale.

Pe parcursul anului 2025, în cadrul spitalului au fost efectuate 1.524 de intervenții chirurgicale, dintre care 788 în regim de spitalizare continuă și 736 în regim de spitalizare de zi, reflectând o activitate chirurgicală susținută și diversificată.

De asemenea, Ambulatoriul integrat a înregistrat 41.407 pacienți consultați, indicator al unei cereri crescute pentru serviciile medicale oferite de specialiștii spitalului.

În ceea ce privește investigațiile paraclinice, laboratorul de analize medicale a realizat 33.856 de buletine de analize, dintre care 4.338 în regim ambulatoriu, pe bază de bilet de trimitere, și 29.518 pentru pacienți internați.

Compartimentul de radiologie și imagistică medicală a asigurat investigații pentru 22.365 de pacienți, dintre care 2.854 în regim ambulatoriu și 19.511 pentru pacienți internați. Tipurile de investigații efectuate au inclus 1.463 de examinări RMN, 2.889 de investigații CT și 42.201 radiografii (RX).

Prin volumul ridicat al activității, diversitatea serviciilor medicale furnizate și investițiile continue în infrastructură și resursa umană, Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși își consolidează poziția de furnizor medical de încredere, oferind condiții moderne de tratament, personal medical bine pregătit și o gamă largă de specialități, în beneficiul pacienților din întreaga regiune.