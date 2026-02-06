Activitatea ISU Bacău în luna ianuarie 2026: peste 1.000 de misiuni pentru siguranța cetățenilor

În luna ianuarie a anului 2026, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău a desfășurat o activitate intensă, gestionând 1.045 de misiuni și intervenții, având ca obiectiv principal protejarea vieții, bunurilor și mediului.

Cele mai multe solicitări au vizat acordarea ajutorului medical de urgență, respectiv 655 de misiuni SMURD, în cadrul cărora echipajele operative au acordat primul ajutor calificat și au asigurat transportul persoanelor către unități medicale.

Totodată, pompierii militari au intervenit pentru stingerea a 72 de incendii, au desfășurat două misiuni de descarcerare și 38 de intervenții pentru sprijinirea persoanelor aflate în situații de risc. În aceeași perioadă au mai fost executate 108 misiuni de recunoaștere, 63 de deplasări fără intervenție, 68 de alte intervenții, 5 misiuni în sprijinul altor instituții, 8 alte situații de urgență și 3 misiuni de salvare a animalelor. De asemenea, au fost înregistrate 19 alerte false și 4 întoarceri din drum, ca urmare a soluționării evenimentelor înainte de sosirea forțelor de intervenție.

În urma acțiunilor operative, 11 persoane au fost salvate, iar prin intervenția promptă a pompierilor au fost limitate pagubele materiale, fiind protejate bunuri estimate la o valoare de peste 8.855.000 de lei.

Analiza incendiilor produse în luna ianuarie arată că cea mai frecventă cauză probabilă a fost reprezentată de coșurile sau burlanele de fum defecte, deteriorate ori necurățate, identificate în 30 de cazuri, ceea ce reprezintă aproximativ 41,7% din totalul incendiilor înregistrate.

În acest context, ISU Bacău reamintește populației importanța respectării măsurilor de prevenire, precum:

verificarea coșurilor de evacuare a fumului pentru a nu prezenta fisuri care pot permite scânteilor să aprindă materialele combustibile ale planșeului sau acoperișului;

curățarea periodică a coșurilor de fum, pentru eliminarea depunerilor de funingine;

păstrarea unei distanțe minime de 10 cm între fața exterioară a coșurilor și elementele combustibile ale acoperișului.

Pentru informarea corectă a populației și adoptarea unui comportament preventiv în situații de urgență, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău recomandă accesarea platformei naționale www.fiipregatit.ro și utilizarea aplicației mobile DSU, care oferă ghiduri de acțiune și alerte de interes public.

ISU Bacău rămâne permanent la datorie, acționând pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și gestionarea eficientă a situațiilor de urgență.