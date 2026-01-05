Activitate preponderent preventivă a Jandarmeriei Bacău în perioada sărbătorilor de iarnă

În perioada 30 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, activitatea Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a avut un caracter preponderent preventiv, fiind concentrată pe menținerea ordinii și siguranței publice în contextul manifestărilor specifice sărbătorilor de iarnă.

Misiunile jandarmilor au vizat, în principal, asigurarea măsurilor de ordine publică la spectacolele de datini și obiceiuri strămoșești, precum și la focurile de artificii organizate în trei localități din județul Bacău, evenimente care s-au desfășurat fără incidente majore.

Totodată, structurile montane ale Jandarmeriei, prin efectivele posturilor din Slănic-Moldova și Târgu-Ocna, au executat patrulări în zonele montane aflate în aria de competență, pentru a se asigura că turiștii se află în siguranță. Misiunile de menținere a ordinii publice au fost desfășurate cu precădere în zonele intens frecventate și pe traseele turistice. Din fericire, nu au fost înregistrate situații de persoane aflate în pericol pe niciun traseu montan.

Un incident a fost înregistrat în data de 30 decembrie 2025, în jurul orei 14:00, când un echipaj de jandarmi aflat în misiune de patrulare a identificat două persoane care solicitau ajutor material în zona unui supermarket din municipiul Moinești. În urma legitimării, s-a constatat că acestea sunt cetățeni străini, motiv pentru care a fost sesizat Serviciul pentru Imigrări al județului Bacău. Verificările efectuate au arătat că persoanele se aflau pe teritoriul României fără drept legal de ședere. Acestea au fost preluate de un echipaj de intervenție și conduse la sediul instituției competente, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Pe parcursul misiunilor executate, independent sau în sistem integrat, jandarmii băcăuani au întocmit acte de sesizare pentru șapte posibile infracțiuni, dintre care: port ilegal de arme albe, încăierare și deținere de materiale pirotehnice interzise. De asemenea, au fost aplicate peste 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 21.000 de lei, pentru fapte prevăzute de Legea nr. 61/1991, privind sancționarea faptelor care aduc atingere normelor de conviețuire socială, ordinii și liniștii publice.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău reamintesc că astfel de intervenții au ca scop asigurarea unui climat de siguranță pentru cetățeni și sprijinirea instituțiilor abilitate, astfel încât evenimentele publice să se desfășoare în condiții de legalitate și ordine.