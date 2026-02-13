Activitate de prevenire a furturilor din locuințe în municipiul Bacău

Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenirea Criminalității Bacău au desfășurat, în această săptămână, activități informativ-preventive pe tema furturilor din locuințe, cu scopul reducerii riscului de victimizare a cetățenilor.

Activitățile au constat în discuții interactive cu persoanele care locuiesc pe străzile Bucegi și Făgăraș din municipiul Bacău, despre modalitățile optime de protejare a locuințelor.

De asemenea, cetățenii au fost informați cu privire la metodele prin care infractorii ar putea acționa, subliniind importanța securizării ușilor și ferestrelor, precum și necesitatea manifestării unei atitudini prudente în relaționarea cu persoanele străine care se prezintă la ușă sub diferite pretexte.

Totodată, aceștia au fost sfătuiți să utilizeze cu responsabilitate rețelele de socializare, evitând publicarea imaginilor cu bunurile de valoare sau anunțarea deplasărilor ori a absenței îndelungate de la domiciliu.

În cadrul activităților au fost distribuite broșuri și flyere cu recomandări privind prevenirea furturilor din locuințe.

Pentru evitarea unor situații neplăcute, recomandăm cetățenilor să țină cont de următoarele recomandări:

* montați un interfon la intrarea în scară și utilizați-l corect pentru controlul accesului persoanelor în imobil;

* asigurați dotarea cu încuietori corespunzătoare atât a ușilor de acces în locuință, cât și a ușilor de la subsol, terase sau a intrărilor suplimentare;

* folosiți sisteme de iluminare interioară cu întrerupătoare inteligente, ce pot fi accesate de la distanță, precum și iluminare exterioară cu senzori de mișcare;

* montați o alarmă vizibilă și activați-o de fiecare dată când părăsiți locuința;

* în cazul în care lipsiți de acasă o perioadă mai lungă de timp, rugați prietenii sau vecinii să ridice corespondența și să supravegheze locuința;

* dacă locuiți la parter, montarea grilajelor la ferestre poate reprezenta o măsură eficientă de descurajare a infractorilor;

* nu comunicați date despre plecarea de acasă pentru o perioadă mai lungă de timp și nu postați pe rețelele de socializare locațiile în care vă deplasați.

În cazul în care observați persoane sau activități suspecte în zona de domiciliu, sesizați de îndată Poliția, prin apelarea numărului unic de urgență 112.