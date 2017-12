În fiecare an, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău , jandarmii din cadrul unităţii îl aduc pe Moş Crăciun în casele şi sufletele unor persoane aflate în situaţii dificile .

Ieri, 21.12.2017 un colectiv de cadre din unitate s-a deplasat în localitatea Sărata, judeţul Bacău, la o familie cu 5 copii care au fost abandonaţi de mamă şi de a căror îngrijire se ocupă tatăl acestora şi o soră mai mare, elevă la Liceul Economic “Ion Ghica”, din municipiul Bacău. Jandarmii le-au oferit copiilor cadouri constând în jucării, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, dulciuri, fructe şi le-au indeplinit dorinţa de a urca în maşina Jandarmeriei, un moment foarte emoţionant pentru ei. Surpriza pe care le-au facut-o jandarmii a fost motiv de mare bucurie pentru acesti copii care le-au cântat jandarmilor colinde, le-au spus poezii şi au promis că vor fi, la fel ca şi până acum, ascultători şi cuminţi. Cadourile au fost achiziţionate din contribuţia benevolă a personalului unităţii , o acţiune de acest gen fiind derulată şi la începutul săptămânii în localitatea Filipeşti judeţul Bacău, în cadrul campaniei derulate la nivelul unităţii, intitulată sugestiv ÎMPREUNĂ PENTRU A DĂRUI ! A fost o misiune specială , o acţiune care poate demonstra că în orice moment, prin solidaritate şi sprijin reciproc, ne putem aminti că trăim alături de oameni care au nevoie de ajutorul şi sprijinul nostru. Alina este o luptătoare în adevăratul sens al cuvântului.

Viaţa, pentru ea, nu este un obstacol şi nici un drum greu. Este o speranţă. Împlinită.

Pentru că poate fi în acelaşi timp şi un elev silitor, cu rezultate foarte bune la învăţătură, o “mamă”, o soră mai mare dar şi cel mai bun prieten al fraţilor şi surorilor sale.

Nu numai că îi ajută la teme sau le este partener de joacă dar îi şi îngrijeşte, oferindu-le tot ce poate oferi , cu sufletul său mare, cel al unui copil de doar 16 ani.

Mai mult de atât, trăieşte un vis măreţ, un vis pe care sperăm şi noi, jandarmii, să şi-l împlinească. Acela de a deveni, în viitor, COLEGA NOASTRĂ.

