Acțiune TRUCK & BUS în județul Bacău: controale intensificate pentru transportul de persoane și mărfuri

Polițiștii Serviciului Rutier Bacău, împreună cu structurile rutiere din județ, desfășoară verificări ample în cadrul acțiunii TRUCK & BUS, coordonată de Direcția Rutieră din cadrul I.G.P.R. și derulată în colaborare cu instituții din domeniul transporturilor. Acțiunea are loc conform Planului de Operațiuni al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa (ROADPOL).

Scopul acțiunii

Operațiunea urmărește prevenirea și combaterea încălcării legislației rutiere de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane și transportului de mărfuri.

Obiectivul principal îl reprezintă reducerea numărului de decese și răniți grav în accidente rutiere, prin creșterea numărului de controale și prin conștientizarea șoferilor profesioniști cu privire la riscurile generate de nerespectarea regulilor de circulație.

Ce vor verifica polițiștii în această săptămână

Pe parcursul celor șapte zile, polițiștii rutieri din cadrul IPJ Bacău vor monitoriza:

respectarea limitărilor de viteză ;

funcționarea și utilizarea corectă a tahografului ;

respectarea perioadelor legale de conducere și odihnă ;

existența și valabilitatea documentelor obligatorii ale șoferilor, vehiculelor și operatorilor de transport;

alte norme rutiere specifice transportului rutier.

În cazul transporturilor de marfă, controalele vor viza suplimentar:

respectarea gabaritelor și greutăților maxime admise ;

fixarea corespunzătoare a încărcăturii;

respectarea regulilor pentru transportul mărfurilor periculoase (ADR).

Acțiuni pentru siguranța rutieră

Polițiștii transmit că aceste verificări sunt esențiale pentru menținerea siguranței rutiere și reducerea riscului de accidente grave, în special în contextul traficului intens specific sezonului rece.

Acțiunea TRUCK & BUS va continua pe tot parcursul săptămânii, iar rezultatele controalelor vor fi centralizate la nivel european de ROADPOL.