În perioada 23-24 decembrie a.c., polițiști din cadrul Secţiei 2 au acționat pentru prevenirea şi combaterea încălcării ordinii şi liniştii publice în Bacău. În cadrul acțiunii polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 4.330 de lei. La data de 23 decembrie a.c., o tânără de 26 de ani, din comuna Luizi Călugăra a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 550 de lei şi i-a fost reţinut permisul de conducere pentru neacordare de prioritate de trecere unui pieton angajat în tarversare regulamentară. La data de 24 decembrie a.c., în jurul orei 01.00, poliţiştii au sancţionat un tânăr de 24 de ani, din Bacău care a provocat scandal în faţa unei societăţi comerciale din localitate, cu amendă în valoare de 200 de lei. La aceeaşi data, poliţiştii au sancţionat contravenţional un tânăr de 27 de ani, din localitate, cu amendă în valoare de 500 de lei, care, sub influenţa alcoolului a proferat cuvinte şi expresii jignitoare. În jurul orei 04.00, o femeie de 49 de ani, din Bacău a fost sancţionată de poliţişti întrucât nu a respectat consemnul postului de pază şi nu purta ţinuta corespunzătoare conform Legii 333/2003. Polițiștii vor derula astfel de acțiuni în perioada următoare.

