Poliţişti de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău au acţionat în zilele de 06 şi 07 februarie a.c., pe raza de competenţă, pe linia prevenirii, descoperirii si combaterii comerțului ilicit, a tăierilor ilegale, transportului si comercializării materialelor lemnoase, a respectarii normelor privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi a altor fapte antisociale.

S-a acționat cu un număr de 50 de poliţişti, 4 lucrători silvici şi un reprezentant al Gărzii Forestiere Bacău.

Cu ocazia desfăşurării acţiunii, poliţiştii au constatat 5 infracţiuni flagrante, au aplicat 22 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 19.980 de lei, au reţinut 6 permise de conducere şi au confiscat 20 m.c material lemnos. La data de 07 februarie a.c., politiştii Serviciului de Ordine Publică, împreună cu reprezentant al Gărzii Forestiere Bacău, au efectuat un control pe linia depozitării şi comercializării materialului lemnos la o societate comercială din Răcăciuni.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat diferenţe între stocurile scriptice cu cele faptice, respectiv cantitatea de 14,32 m.c lemn foc, specia fag.

Societatea comercială a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 10.000 de lei, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea valorică a cantităţii de 14, 32 m.c material lemnos, cu valoare de 1959,70 lei. Poliţiştii au depistat şi identificat un bărbat de 41 de ani, din Moineşti, bănuit de comiterea a patru infracţiuni de furt.

Acesta ar fi sustras păsări de la locuinţele a trei părţi vătămate şi un furt din locuinţă, în perioada noiembrie 2017- ianuarie a.c.

Bărbatul a fost reţinut de poliţişti pentru o perioadă de 24 de ore şi urmează a fi prezentat instanţei cu propuneri legale.

În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvărşirii infracţiunii de furt. De asemenea, poliţiştii au depistat o femeie de 44 de ani, din judeţul Neamţ, bănuită de comiterea infracţiunii de furt.

Din verificările efectuate de poliţişti, s-a stabilit că acesta ar fi sustras suma de 160 de lire sterline din geanta unei persoane vătămate. Femeia în cauză a recunoscut fapta comisă şi a achitat întreg prejudiciul păgubitei. Totodată, poliţiştii au depistat în flagrant un tânăr de 29 de ani, din comuna Palanca, care a tăiat ilegal 2 arbori, fag şi molid, din pădurea administrată de Ocolul Silvic Comăneşti.

Materialul lemnos în volum de 2,3 mc, în valoare de 827 de lei, a fost predat reprezentantului ocolului silvic.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăiere ilegală de arbori, faptă prev. şi ped. de art. 107 din Legea 46/2008.

