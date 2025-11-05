Acțiune pentru siguranța pietonilor în județul Bacău

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, sub coordonarea Direcției Rutiere a Inspectoratului General al Poliției Române, desfășoară o acțiune dedicată respectării regulilor de circulație de către pietoni.

Scopul principal al acțiunii este creșterea gradului de siguranță rutieră și reducerea numărului de accidente grave în care sunt implicați pietonii.

Potrivit datelor de la începutul campaniei, la 3 noiembrie 2025, polițiștii rutieri au aplicat 73 de sancțiuni contravenționale pietonilor indisciplinați.

Recomandări pentru pietoni:

Traversarea se face numai pe trecerile semnalizate și după ce v-ați asigurat că șoferii v-au observat și pot opri în siguranță;

Evitați utilizarea telefonului mobil sau a căștilor audio în timp ce traversați;

Nu alergați pe trecerea de pietoni și nu traversați în fugă printre vehicule;

Pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă , purtați îmbrăcăminte cu elemente reflectorizante ;

Respectați indicațiile polițiștilor rutieri și semnalele luminoase din intersecții.

Reamintim că siguranța rutieră este o responsabilitate comună, atât a pietonilor, cât și a conducătorilor auto.