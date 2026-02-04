Acțiune de verificare a transportatorilor, desfășurată de polițiștii rutieri din Bacău

La data de 3 februarie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Bacău au desfășurat o acțiune pentru verificarea legalității activității transportatorilor de marfă și persoane.

În cadrul controalelor, oamenii legii au utilizat aplicația TachoScan, în vederea verificării respectării timpilor de conducere și de odihnă impuși de legislația în vigoare.

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale, atât persoanelor fizice, cât și celor juridice.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în scopul creșterii siguranței rutiere și al respectării legislației specifice transporturilor.