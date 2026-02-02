Acțiune de amploare a polițiștilor rutieri pe D.N.2 – E 85

Astăzi, 2 februarie a.c., polițiștii rutieri desfășoară o acțiune de amploare pe D.N.2 – E 85, în sistem RELEU, pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.

Activitatea se desfășoară concomitent în județele traversate de acest drum național, scopul principal fiind creșterea gradului de siguranță rutieră și reducerea riscului de producere a evenimentelor rutiere grave.

Efectivele din cadrul Serviciului Rutier Bacău acționează pe sectoarele de drum aflate în competență, acțiunea vizând cu prioritate depistarea conducătorilor auto care efectuează depășiri neregulamentare, precum și a celor care conduc sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.

În cadrul activităților, polițiștii folosesc întreaga logistică din dotare, respectiv aparate de măsurare a vitezei de tip TruCam, precum și aparate pentru depistarea consumului de alcool și substanțe psihoactive.

Pe lângă acțiunile de control, polițiștii pun accent și pe componenta preventivă, derulând activități de informare rapidă a participanților la trafic, inclusiv prin distribuirea de materiale informative (flyere).

Poliția rutieră recomandă tuturor participanților la trafic:

să reducă viteza de deplasare;

să sporească atenția în trafic;

să respecte indicațiile polițiștilor aflați în dispozitivele de control.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în scopul prevenirii accidentelor rutiere și protejării vieții participanților la trafic.