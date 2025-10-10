Acțiune de amploare a polițiștilor în stațiunea Târgu Ocna: peste 100 de persoane legitimate și un bărbat reținut pentru furt calificat

Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Târgu Ocna, sprijiniți de colegii din Onești și Slănic Moldova, au desfășurat o amplă acțiune în stațiune, vizând prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență, a infracțiunilor contra patrimoniului și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor.

În cadrul activităților derulate, polițiștii au legitimat peste 100 de persoane și au efectuat controale la aproximativ 90 de autovehicule, pentru verificarea respectării prevederilor legale în vigoare.

Pentru abaterile constatate, au fost aplicate 116 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 100.000 de lei.

Totodată, în cadrul acțiunii, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară într-un dosar penal aflat în lucru, vizând săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

În urma percheziției, a fost identificat un bărbat de 31 de ani, din Târgu Ocna, bănuit că, în noaptea de 4/5 octombrie a.c., ar fi pătruns în curtea unui localnic de 79 de ani și ar fi sustras din autoturismul acestuia bunuri și o sumă de bani.

La domiciliul celui în cauză au fost descoperite și ridicate mai multe mijloace materiale de probă. Bărbatul a fost condus la sediul poliției pentru audieri, în vederea continuării cercetărilor.

Pe timpul audierilor, mai multe persoane, rude ale bănuitului, s-au adunat în fața sediului Poliției Stațiunii Târgu Ocna, unde au provocat scandal și au încercat să împiedice organele de poliție să aplice măsurile legale.

În urma incidentului, polițiștii au aplicat 36 de sancțiuni contravenționale, conform Legii nr. 61/1991 privind ordinea și liniștea publică, în valoare totală de 72.000 de lei.

După administrarea probatoriului, față de bărbatul de 31 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în arestul I.P.J. Bacău.

Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea procurorului de caz.