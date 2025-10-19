Accident rutier pe strada Vadu Bistriței – o mașină s-a răsturnat, patru persoane rănite ușor

Un accident rutier a avut loc astăzi pe strada Vadu Bistriței, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune, unul dintre ele răsturnându-se în urma impactului.

Potrivit primelor informații furnizate de autorități, în evenimentul rutier au rezultat patru victime, care au suferit răni ușoare. Toate persoanele au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Din primele cercetări, niciunul dintre conducătorii auto nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.

De asemenea, una dintre mașinile implicate aparținea unei școli de șoferi, însă, din fericire, nu au fost raportate răni grave în rândul instructorului sau al elevului aflat la volan.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul și pentru a determina responsabilitatea fiecărui conducător auto.

Traficul în zonă a fost îngreunat pentru măsurători și ridicarea autoturismului răsturnat.