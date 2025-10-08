Accident rutier pe centura Bacăului: patru victime, inclusiv un minor

Pompierii și echipajele medicale intervin la un accident rutier produs pe centura municipiului Bacău, în comuna Nicolae Bălcescu, implicând trei autoturisme.

La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, fiind ulterior suplimentată o ambulanță SAJ.

În urma impactului, au rezultat patru victime: trei conștiente și una în stare de inconștiență, aflată inițial încarcerată.

Victima înconstientă a fost extrasă de echipajul de descarcerare și predată echipajului SAJ pentru aplicarea manevrelor de resuscitare. Printre victime se află și un minor.

Drumul este blocat pe ambele sensuri, iar poliția se află la fața locului pentru gestionarea traficului și efectuarea cercetărilor.

ACTUALIZARE:

Victima inconștientă extrasă din autoturism a fost preluată de ambulanța SAJ și se deplasează către UPU Bacău. O victimă conștientă a fost preluată de cea de-a doua ambulanță SAJ, iar două victime – mama și minorul – au fost preluate de ambulanța SMURD și se îndreaptă, de asemenea, către UPU Bacău.