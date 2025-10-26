Accident rutier în Onești: un șofer ucrainean a trecut pe roșu și a lovit un panou electric

Un accident rutier a avut loc duminică seară, în jurul orei 17.30, în cartierul „Dallas” din Onești, la intersecția străzilor Redului, Serelor, Alexandru Ioan Cuza și Victor Babeș.

Potrivit primelor informații, un bărbat de 63 de ani, cetățean ucrainean, care conducea un SUV Mercedes pe direcția Adjud – Brașov, ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului. Ulterior, șoferul a pierdut controlul asupra vehiculului, a părăsit carosabilul și s-a izbit de un panou electric amplasat pe spațiul verde, între intersecție și un bloc de locuințe, scrie unupetrotus.ro.

Din fericire, în urma impactului nu au fost raportate victime, fiind înregistrate doar pagube materiale.

Polițiștii rutieri din Onești au reținut permisul de conducere al șoferului pentru 90 de zile și i-au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 1.822 de lei. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.