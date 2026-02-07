Accident rutier în Moinești: autoturism intrat într-un cap de pod, două persoane evaluate medical

În această seară, pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău au intervenit în municipiul Moinești, cartierul Lucăcești, în urma producerii unui accident rutier în care un autoturism a intrat într-un cap de pod.

La fața locului au fost mobilizate de urgență o autospecială de stingere (ASAS), o ambulanță SMURD și o ambulanță aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În eveniment au fost implicate două persoane de sex feminin, care, la sosirea forțelor de intervenție, se aflau în afara autoturismului. Ambele erau conștiente și cooperante. După evaluarea medicală efectuată la locul accidentului, acestea au refuzat transportul la spital.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, în vederea eliminării oricărui potențial pericol.