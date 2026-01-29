Accident rutier în localitatea Bogdan Vodă: cinci persoane rănite după ce o ambulanță a fost lovită

La data de 29 ianuarie a.c., în localitatea Bogdan Vodă, pe DN2–E85, a avut loc un accident rutier soldat cu rănirea a cinci persoane.

Potrivit primelor verificări, un conducător auto în vârstă de 57 de ani, din județul Ilfov, a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar în fața sa, condus de un bărbat de 77 de ani, din comuna Săucești. În urma impactului, cel de-al doilea autoturism a fost proiectat pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu o ambulanță aflată în misiune, care transporta un pacient.

În urma evenimentului rutier, au fost răniți cei trei conducători auto, pasagerul din ambulanță, precum și pacientul transportat de autospeciala medicală.

Testările efectuate la fața locului au indicat faptul că niciunul dintre conducătorii auto nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Cercetările sunt continuate de către polițiști în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a fi stabilite cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.