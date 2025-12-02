Accident rutier în comuna Podu Turcului – o persoană a necesitat îngrijiri medicale

Pompierii Stației de Pompieri Podu Turcului au intervenit astăzi, în jurul orei 10:53, la un accident rutier produs pe raza comunei Podu Turcului. În eveniment au fost implicate două autoturisme, în care se aflau trei persoane.

În urma impactului, o singură persoană a necesitat îngrijiri medicale, fiind preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Bacău.

Echipajul ISU prezent la fața locului a acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, astfel încât să fie înlăturat orice risc suplimentar.

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.