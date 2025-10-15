miercuri, 15 octombrie 2025
Accident rutier cu victimă încarcerată pe Calea Moldovei, în Bacău

Deșteptarea

În jurul orei 14:20, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău a fost solicitat să intervină la un accident rutier produs între două autoturisme pe strada Calea Moldovei, în municipiul Bacău.

Conform primelor informații, în urma impactului o persoană a rămas încarcerată.

La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe aparținând Serviciului de Ambulanță Județean.

Misiunea este în desfășurare, iar autoritățile recomandă conducătorilor auto să evite zona până la finalizarea intervențiilor.

