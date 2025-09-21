Accident rutier cu un autocar în comuna Nicolae Bălcescu – cinci persoane au ajuns la spital

În noaptea de sâmbătă spre duminică, un accident rutier în care a fost implicat un autocar s-a produs pe raza comunei Nicolae Bălcescu, județul Bacău.

La fața locului au intervenit de urgență echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru transport victime multiple, un microbuz, precum și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean.

În urma incidentului, cinci persoane – patru adulți și un minor – au fost rănite. Toate victimele erau conștiente la momentul intervenției și au fost evaluate medical de echipajele SAJ, fiind transportate ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Bacău.

Pentru restul pasagerilor din autocar a fost pus la dispoziție un vehicul de rezervă, care i-a preluat și i-a transportat către destinația finală.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor pe durata intervenției.

Poliția urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.