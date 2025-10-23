Accident rutier cu patru victime în comuna Letea Veche, județul Bacău

În această seară, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean (ISUJ) Bacău au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs între două autoturisme, pe raza comunei Letea Veche, sat Letea Veche, pe DJ207G.

La fața locului au fost direcționate mai multe echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și două ambulanțe SMURD.

În urma impactului, patru persoane au fost rănite. Echipajele medicale au acordat primul ajutor la fața locului, victimele fiind conștiente, însă acuzând dureri toracice și la nivelul capului.

Ulterior, acestea au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Bacău pentru investigații și tratament de specialitate.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.