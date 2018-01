La data de 11 ianuarie a.c., în jurul orei 19.00, poliţiştii Biroului Rutier au efectuat cercetări pentru a stabili împrejurările producerii unui eveniment rutier, în urma căruia o persoană a necesitat îngrijiri medicale. Din primele cercetări a rezultat că un bărbat de 31 ani, din Horgeşti, în timp ce conducea un atelaj hipo pe drumul sătesc de pe raza localităţii Răcătău-Răzeşi, pe fondul consumului de alcool, a pierdut controlul atelajului şi a intrat într-un cap de pod. În momentul producerii evenimentului rutier, în atelaj se mai afla, în calitate de pasager, un minor de 11 ani, din Horgeşti, care, în urma impactului, a căzut din atelaj, rezultând vătămarea corporală a acestuia. Victima a fost transportată la Spitalul Judeţean Bacău, unde a rămas internată. Bărbatul de 31 ani a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă. 0 SHARES Share Tweet

