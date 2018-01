Adolescentul sună la ușă. “Săru’ mâna, am venit după… știți dumneavoastră…”. Persoana care i-a deschis, cu ochii roșii de plâns, îi întinde cu mâna tremurândă plicul cu bani. Sunt 10.000 sau 20.000 de lei, depinde cât a putut aduna și cât de convingătoare a fost persoana de la celălalt telefon. Vocea îi comunica faptul că fiul sau fiica sa tocmai a comis un grav accident rutier și are nevoie urgentă de bani ca să mituiască polițistul sau să plătească operația victimei. De câte ori nu ați auzit acest scenariu? De prea multe ori și culmea este că “Metoda Accidentul”, după cum au botezat-o polițiștii, are în continuare succes. Pe de o parte pentru că e extrem de bănoasă. Pe de altă parte pentru că aceia care o practică o pregătesc foarte bine și au informații despre victime și despre familiile lor. De foarte multe ori făptașii sunt prinși. Dar banii se evaporă. Câți bani se fac în modul acesta? Am zis că foarte mulți. Dar ce înseamnă “foarte mulți”? De exemplu, o echipă de trei persoane – un deținut și doi complici aflați în libertate – a obținut cu doar trei telefoane, date la intervale de câte două zile, 50.000 de lei. În bani vechi, asta înseamnă jumătate de miliard. Telefoanele erau date aproape de miezul nopții, ca să prindă victimele buimace. Apelul era făcut de deținut, complicii așteptau semnalul, cazați la hotel. În prima noapte au produs 10.000 de lei. După două nopți, un alt apel le-a adus 20.000 de lei. După alte două nopți, scenariul s-a repetat, valoarea câștigului: 18.600 de lei și 300 de euro. Peste câteva zile, echipa a încercat să opereze din nou, dar, ghinion!, victima s-a prins. Iar acestea sunt doar informațiile documentate, ceea ce se știe exact. Toți au fost prinși, probabil vor fi condamnați, dar banii vor fi foarte greu, dacă nu imposibil de recuperat. Mulți nu-și explică de unde știu făptuitorii atâtea informații despre victime. Și se speculează ba despre baze de date furate sau vândute, ba despre căutări pe Internet, pe detalii apărute pe facebook. Totuși, de când e lumea și pământul, nimic, nici un gadget, nici un calculator nu a putut înlocui sfânta documentare de la fața locului. În niciun domeniu. Cu atât mai puțin în cazul de față. Așa că e foarte probabil ca persoanele care au oferit informații în aceste cazuri să facă parte din anturajul victimelor sau măcar din cercul de cunoscuți. 0 SHARES Share Tweet

