Acces modificat în Cartierul Lanul Gării, începând cu 9 februarie 2026

Primăria Municipiului Onești informează cetățenii că, începând de luni, 9 februarie 2026, accesul în Cartierul Lanul Gării se va realiza exclusiv pe strada Lanul Gării, dinspre strada Uzinei (Cartier TCR).

Potrivit declarației purtătorului de cuvânt al Primăriei Onești, Laurențiu Neghină, această modificare este determinată de demararea lucrărilor efectuate de CFR pentru construirea unui nou pod feroviar, amplasat în imediata vecinătate a celui existent.

Din considerente de siguranță, lucrările impun restricționarea totală a accesului în zona care a fost utilizată anterior ca rută alternativă pe sub podul feroviar. Măsura este necesară pentru protejarea participanților la trafic și a locuitorilor din zonă pe toată durata desfășurării lucrărilor.

Primăria Municipiului Onești precizează că orice eventuală modificare a situației va fi comunicată public ulterior, în funcție de evoluția lucrărilor și de condițiile stabilite de autoritățile competente.

Autoritățile locale mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere și cooperare.