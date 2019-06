Luptătorul CSȘ- SCM Bacău Vasile Cojoc s-a laureat campion european de cadeți după cinci victorii categorice obținute în Italia. Bacăul și-a trecut în cont și un bronz prin Georgiana Antuca

Revanșa cu Lupșaco

Luptele băcăuane au viitor. Și, la drept vorbind, nu numai cele băcăuane. Una din speranțele luptelor din România se numește Vasile Cojoc. Băcăuanul în vârstă de 17 ani s-a laureat în urmă cu câteva zile campion european de lupte greco-romane pentru cadeți la categoria 80 kg. La Faenza (Italia), gazda Europenelor, sportivul legitimat la CSȘ -SCM Bacău a avut… ac de cojocul tuturor adversarilor. Începând cu polonezul Matela pe care l-a învins în preliminarii. Continuând cu rusul Baivar, de care a trecut în „optimi” cu 4-2 și cu moldoveanul Lupașco, spulberat în „sferturi” cu 7-0. Și încheiind cu armeanul Vighen Nazarian, învins în finala pentru aur, după ce în semifinale a fost loc și pentru o victorie cu 4-1 contra cu suedezului Alexander Mikael Johansson. „M-am simțit pregătit pentru aceste Europene, chiar dacă la începutul anului am suferit o accidentare. Am ținut mult să-mi iau revanșa în fața moldoveanului pentru înfrângerea suferită la Internaționalele României și mă bucur că am reușit, așa cum mă bucur că am putut urca pe treapta cea mai înaltă a podiumului. Am avut meciuri grele, dar important este că le-am făcut față”, a declarat ieri Vasile Cojoc, cu prilejul unei conferințe de presă organizate la sediul SCM Bacău.

Campion și la modestie

Antrenorul Ion Butucaru este mândru de performanța lui Vasile Cojoc. Dar și de comportamentul său din afara spațiului de luptă. „La final, după ce a luat aurul, Vasi nu s-a exteriorizat în mod excesiv. A ridicat mâna scurt, în semn de victorie, așa cum făcea și Sebi Diaconu, după care a sărutat stema țării și și-a pus drapelul tricolor pe după umeri. Mă bucur că a rămas la fel de modest, ceea ce spune multe despre el”, a mărturisit Butucaru, care este convins că noul val al luptelor românești din care fac parte, printre alții, Vasile Cojoc, Mihai Denis, Alexandru Dosoftei, dar și Nicu Ojog (pe care dorește să-l readucă în Bacău, eventual printr-o dublă legitimare SCM- Dinamo) se poate „revărsa” peste Olimpiada din 2024. „Avem o grupă compactă care va face performanță pentru Bacău și pentru România. Țelul nostru este ca acești sportivi de mare viitor să devină titulari în loltul olimpic de seniori”, a subliniat multiplul campion național și internațional Eusebiu Diaconu. „Reușita lui Vasile Cojoc, anunțată de succesele de la Naționalele de Cadeți și de rezultatele foarte bune obținute la turneele din Ungaria și Croația, vine pe fondul bunei colaborări dintre SCM Bacău și CSȘ Bacău”, a adăugat directorul CSM Bacău, Mihaela Melinte.

Puterea exemplului

„Parteneriatul dintre SCM și CSȘ nu poate fi decât unul benefic pentru Bacău”, a subliniat directorul CSȘ Bacău, Marius Căpușă, care a ținut să evidențieze importanța modelelor în ceea ce privește sportul de mare performanță: „Toate aceste rezultate au în spate muncă, pasiune, dar și puterea exemplului. S-a creat o emulație deosebită în ceea ce-i privește pe acești copii, care au în jurul lor valori certe precum Ion Butucaru, Sebi Diaconu și Mihaela Melinte ce-i motivează și inspiră”. Marius Căpușă a punctat și asupra factoruilui autarhic: „Trebuie să remarcăm că Bacăul face performanță îndeosebi cu băcăuani, iar faptul că majoritatea luptătorilor de mare valoare au rămas în Bacău i se datorează maestrului Butucaru”. Ion Butucaru a preluat idea, declarând: „Noi am pus dintotdeauna un accent deosebit pe selecție și am făcut tot posibilul pentru ca luptătorii crescuți de noi să rămână acasă. Cred că la ora actuală avem cei mai buni sportivi din România și, așa cum spunea și Sebi Diaconu, vrem să-i vedem la lotul olimpic de seniori. Vasile Cojoc, de exemplu, are toate șansele să devină omul de bază al lotului la 80 kilograme”.

O colegă de…evitat

Vasile Cojoc nu este singurul luptător băcăuan care a urcat pe podiumul Europenelor de Cadeți de la Faenza. Georgiana Antuca a cucerit, la rândul său, o medalie continentală: bronz la 46 kg. „Adevărul este că toatele fetele de la lotul național care concurau în mod obișnuit la 46 kg au «fugit» la o categorie superioară, în speță la 49 kg, deoarece Georgiana le cam…«tăvălea» și ele nu aveau nicio șansă”, a subliniat antrenorul Georgianei de la SCM Bacău, Vasile Donciu. „În acest context, eu am rămas titulară la 46, categorie care mi-a adus acest bronz”, a afirmat luptătoarea băcăuană, care a trecut de turcoaica Nazar Kaya și și de azera Lala Mirzaeva. Învinsă de rusoaica Viktoria Perezkovina („am avut meci greu cu ea”), Georgiana Antuca și-a adjudecat finala mică și, implicit, bronzul. „Sunt foarte bucuroasă pentru acest rezultat”, a mărturisit băcăuanca. „Rezultatul Georgianei nu-i deloc întâmplător. Ea a luat bronzul și la Internaționalele României și la cele ale Turciei, astfel încât se prevedea un parcurs bun și la Campionatul European de cadeți”, a precizat antrenorul Donciu. „Succesele europene obținute de Vasile Cojoc și Georgiana Antuca ne fac mândri și ne arată că toate eforurile noastre nu sunt în zadar”, a concluzionat directorul SCM Bacău, Mihaela Melinte.