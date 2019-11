În această dimineață, vineri, 15 noiembrie, de la ora 9.00, s-au deschis din nou lucrările ediției a X-a a Congresului Național de Chirurgie Pediatrică, găzduit în Bacău, în perioada 13-16 noiembrie 2019. Dacă până acum toate sesiunile de comunicări, mesele rotunde, discuțiile, demonstrațiile și prezentările de caz au fost organizate în special pentru medicii chirurgi și ortopezi pediatri, prezenți în aceste zile în număr mare în orașul nostru, astăzi, un curs cu tema „Abordarea pluridisciplinară a pacientului în chirurgia pediatrică” este destinat asistenților medicali. Sunt prezenți la această întâlnire, de la Centrul de Afaceri, locul unde se desfășoară întregul Congres, cadre medicale medii din toate spitalele județului Bacău (Spitalul Județean Bacău și unitățile medicale din Buhuși, Onești, Moinești, Comănești), care au secție de chirurgie pediatrică, de la Serviciul de Ambulanță Județean Bacău, dar și din alte 8 județe din țară.

„E o bucurie pentru noi că putem aborda, la astfel de întâlniri, teme diferite, cu invitați din toate centrele universitare, cu profesori doctori, conferențiari, asistenți, tocmai pentru a împărtăși din experiența lor și din cercetările care se fac zi de zi. Acum avem o paletă nouă de prezentări, privind partea de nefrologie și urologie în patologia pacientului-copil, cu aplicații practice.

Echipa medicală din multe specialități medicale merge împreună și este formată inclusiv din noi, asistenții medicali. Niciodată o intervenție, o operație, nu se face numai cu medicul specialist, ci cu toată echipa medicală unde fiecare are câte un rol bine definit. Este ca o mână care are cinci degete și dacă sunt toate, mâna aceea e funcțională complet, competentă și puternică. Și am să-l citez pe dr. Cârmaciu, care a fost în Bacău și care ne-a spus: «Dacă voi nu ați exista, noi nu am putea face meserie».”

Asist. medical Minodora Chicea, președinta Filialei Bacău a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România