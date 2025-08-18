A7 primește oxigen financiar din PNRR: plățile întârziate vor fi accelerate, 2,1 mld. € merg către Focșani–Bacău și două loturi Bacău–Pașcani

Guvernul a găsit cadrul legislativ pentru a accelera plățile restante pe Autostrada Moldovei (A7), iar segmentele Focșani–Bacău și două loturi din Bacău–Pașcani vor fi finanțate cu 2,1 miliarde de euro din componenta de granturi a PNRR, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, la finalul ședinței Executivului. Măsura este inclusă într-o Ordonanță de Urgență dedicată investițiilor pe PNRR, care introduce o procedură specială de plată accelerată pentru proiectele de autostrăzi.

Potrivit ministrului, noul mecanism urmărește să oprească „suspendările temporare din lipsă de lichidități” semnalate pe șantierele A7, prin deblocarea rapidă a fluxurilor financiare către constructori. Termenele de livrare pentru secțiunile vizate — Focșani–Bacău și Bacău–Pașcani — rămân anterioare lunii august 2026, obiectivul guvernamental fiind menținerea ritmului de execuție fără noi sincope.

Ce prevede pachetul anunțat

OUG pentru PNRR : stabilește reguli de plată accelerată pe zona de autostrăzi, pentru a limita întârzierile generate de cash-flow. Documentul a fost prezentat public în linii mari și urmează a fi adoptat în perioada imediat următoare, potrivit MIPE.

Finanțare nerambursabilă: 2,1 mld. € din granturile PNRR se duc către Focșani–Bacău și două loturi Bacău–Pașcani, asigurând acoperirea plăților restante și continuitatea lucrărilor.

A8 și proiectele scoase din PNRR: direcția „SAFE”

Pentru segmentele care au fost scoase din PNRR din motive legate în principal de achiziții publice, Executivul mizează pe Programul SAFE – Security Action for Europe. „Capetele” Autostrăzii Unirii (A8) și alte componente conexe sunt propuse la finanțare prin SAFE; Comisia Europeană urmează să răspundă în următoarele săptămâni. În paralel, autoritățile caută acoperire și pe Programul Transport (fonduri de coeziune) pentru restul proiectelor rutiere și feroviare.

De ce contează acum

Autostrada Moldovei (A7) este proiectul de infrastructură rutieră cu cea mai mare maturitate și vizibilitate în PNRR, dar în ultimele luni a resimțit presiunea supracontractării și a blocajelor de lichiditate pe lanțul de plăți. Noul mecanism de deblocare rapidă a fluxurilor, dublat de confirmarea banilor nerambursabili pentru tronsoanele cheie, reduce riscul de încetinire a șantierelor și menține ținta de finalizare înainte de august 2026 pentru secțiunile menționate.

Ce urmează

Adoptarea și operaționalizarea OUG cu procedura de plată accelerată;

Implementarea alocării de 2,1 mld. € pe granturi către Focșani–Bacău și Bacău–Pașcani (2 loturi) ;

Decizia CE privind includerea unor segmente din A8 în SAFE, plus reîncadrarea altor proiecte în Programul Transport.

A7 intră pe un culoar financiar mai sigur, cu bani nerambursabili confirmați și un mecanism dedicat de „injecție de lichiditate”. Pentru A8, mingea este la Bruxelles, în așteptarea validării pe SAFE, în timp ce guvernul încearcă să „pună cap la cap” toate sursele pentru a nu pierde ritmul pe marile șantiere ale Moldovei.