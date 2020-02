Ioan Catană s-a născut pe 26 august 1953 în comuna Icușești, jud. Neamț. Absolvent al Facultății Tehnologia Construcțiilor de Mașini, a lucrat, între altele, la fosta Întreprindere de Mașini Unelte (20 de ani), apoi, din 1993, ca expert/referent superior de specialitate la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bacău – Centrul de Formare Profesională.

„Am venit în Bacău în ziua de 5 mai 1968 – spunea filatelistul. Eram, atunci, un copil de aproape 15 ani, dar în următorii 50 de ani nu am lipsit mai mult de trei luni din acest oraș. Aici am crescut, aici am învățat, aici am muncit, aici am iubit, aici mi-am întemeiat o familie. Iată de ce iubesc Bacăul și-i sunt recunoscător!”

Filatelist din anul 1980, Ioan Catană a fost și președinte al Asociației Filatelice (AF) „Grigore Pascu” din Bacău și vicepreședinte al Federației Filatelice Române (FFR). A obținut diplome de onoare și de excelență acordate de instituții locale și naționale, diploma de Excelență „C. Butculescu” și insigna de aur a FFR, în 2002. Din 2004 a fost desemnat Membru de Onoare al FFR. A fost membru și președinte în comitetele de organizare a expozițiilor filatelice locale, interjudețene și naționale organizate la Bacău și organizator al întâlnirilor naționale „Toamna Colecțiilor”.

A fost membru al unor jurii în specializările întreguri poștale, istorie poștală, marcofilie, tematică, maximafilie și cartofilie la expoziții, interjudețene și naționale, dar și membru în juriile unor expoziții internaționale din Republica Slovenă și Republica Moldova.

Este autor al lucrărilor „Bacău, file de istorie poștală”, „Catalogul întregurilor poștale dedicate județului Bacău” și „Salutări din Bacău! 2008”. A publicat articole și studii în reviste, în cataloagele unor expoziții, în presa locală și națională și internațională de specialitate. A participat la emisiuni de popularizare ale filateliei și valorilor spirituale băcăuane la posturile de radio și tv locale.

Ioan Catană a fost și membru al Lions Clubs „Sfântu Gheorghe Bacău” și președinte al acestui club în mandatul 2015-2016. A realizat, pentru mișcarea lionistică, un exponat filatelic în limbile română și engleză, WE SERVE / NOI SERVIM – deviza Lions și Exponatul-album dedicat CENTENERIAL LIONS INTERNAȚIONAL.

Și pentru activitatea desfășurată în mișcarea lionistică, Ioan Catană a primit diplome de onoare, de excelență, de apreciere, plachete și alte însemne de apreciere acordate de guvernatori ai Districtului 124 România al Lions Clubs Internațional și de președinți ai Lions Clubs International.