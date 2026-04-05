A murit dr. ing. Ghiță Burlui, fost director al Direcției Agricole și al APIA Bacău

Dr. ing. Ghiță Burlui, fost director al Direcției pentru Agricultură a Județului Bacău, un profesionist respectat care și-a dedicat întreaga carieră agriculturii băcăuane, a decedat.

Ghiță Burlui a absolvit Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, Facultatea de Zootehnie, promoția 1978.

După finalizarea studiilor, și-a efectuat stagiul profesional la IAS Bacău, iar din anul 1980 și-a început activitatea în cadrul Direcției Generale pentru Agricultură și Industrie Alimentară.

De-a lungul anilor, a parcurs cu seriozitate și profesionalism toate treptele carierei administrative: inspector de specialitate, iar din 1990 șef serviciu. În 1994 a preluat funcția de director adjunct, iar în anul 2013 a fost numit, prin concurs, director executiv al Direcției pentru Agricultură a Județului Bacău.

În anul 2015, experiența sa profesională l-a recomandat pentru funcția de director executiv al Centrului Județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Bacău, instituție prin care sunt gestionate schemele de sprijin destinate fermierilor.

Prin activitatea sa, Ghiță Burlui a contribuit la dezvoltarea și coordonarea sectorului agricol din județ, fiind apreciat de colegi și de fermieri pentru competența, echilibrul și devotamentul său profesional.

Plecarea sa dintre noi lasă un gol în rândul celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.