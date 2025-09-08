A început școala…

Iar acest lucru a fost vizibil, cel mai probabil din trafic. Încă de la primele ore ale dimineții, polițiștii de la rutieră au încercat, cu greu, să facă ordine în…haos. Dar nu despre asta vorbim, ci despre bucuria începerii unui nou an școlar. Adevărul e că, bucuria asta e relativă, având în vedere nemulțumirile dascălilor și protestele anunțate la nivel național. La noi… ca de obicei la noi e altfel.

Aliniindu-se la cererile sindicale, la Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”, învățătorii și profesorii și-au așteptat elevii, și fără niciun fel de festivitate, au mers direct la clase. Chiar dacă se spune că școala începe altfel, nu se pune problema ca acest nou început să nu fie imortalizat pentru a rămâne o amintire vie.

În județ, și în acest an școlar elevii Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” Buhuși însoțiți de părinți au pășit cu emoție și zâmbetul pe buze în curtea școlii unde au fost întâmpinați de profesori, învățători, educatori și personalul auxiliar. În ciuda vremurilor supuse schimbărilor, dascălii i-au condus în clase bucurându-se de revedere. „Școala nu înseamnă doar lecții și materii, ci și prietenii, curajul de a întreba, de a greși și de a încerca din nou. Să fiți /fim înțelepți, să fiți/fim buni, să fiți/fim drepți, să fiți/fim înțelegători, să fiți/fim veseli și glumeți, să fiți/fim prietenoși! Succes și inimă bună”, au transmis dascălii din școala buhușeană.

Înapoi în Bacău. Nu se putea să nu facem măcar o vizită la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, să vedem „straiele noi” ale liceului, care în ultimii doi ani a îndurat multe, pe timpul renovării. Iar acum a ieșit frumos. Și pentru că au avut cu ce, cei de la „Alecsandri” au organizat o mică festivitate. Nici nu putea fi altfel, pentru că au avut cu ce. Școala arată altfel, de nivel european. Am făcut un tur al școlii însoțit de prof. Adriana Măcincă, directoarea colegiului, și trebuie să spun că arată bine. Iar la festivitate, am înțeles că a participat și primarul Lucian Stanciu Viziteu.

Apoi am mers la „Karpen”

„Dintre toate câte ne ritmează viața, începutul unui nou an școlar are energia și constanța unui metronom. Pentru noi, oameni ai școlii, inima își armonizează bătăile în auriul septembrie, când ne revedem elevii întorși din aventurile și călătoriile verii”, spun dascălii de aici.

La Colegiul Karpen, școala a început și în această toamnă cu aceeași dragoste de învățătură și de copii. Chiar dacă terenul de tenis al colegiului, loc tradițional de întâlnire la festivitatea de deschidere a anului școlar, a fost pustiu, sălile de clasă s-au umplut de voie bună și de fericirea revederii.

„Simțim acum, poate mai mult ca niciodată, că școala trebuie să își recapete locul prioritar printre treburile țării. Că respectul pentru școală înseamnă respect pentru viitor. Și că, deși sunt zile în care profesorii caută recâștigarea demnității și a drepturilor, nimic nu-i va împiedica să își facă datoria și să își urmeze vocația. Un an școlar armonios!”, au mai transmis profesorii de la „Karpen”.

Și din nou în județ

Începutul anului școlar reprezintă un nou început, plin de sperante și noi provocări și pentru învățătorii și profesorii Școlii Gimnaziale „Ion Rotaru” Valea lui Ion, care i-au așteptat azi cu brațele deschise pe elevi și părinți pentru a porni împreună pe drumul cunoașterii. „Chiar dacă festivitatea tradițională de deschidere nu a avut loc, elevii au trăit momentul emoționant al reîntâlnirii cu profesorii și colegii în clasele primitoare și frumos amenajate”, ne-a asigurat prof. drd. Lucian Vișan, director Școala Gimnazială „Ion Rotaru” Valea lui Ion.

Structura anului școlar 2025-2026

Cursuri

– de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025;

– de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie;

– de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026, sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare;

– de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

– de miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026;

Vacanțe

– de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025;

– de sâmbătă, 20 decembrie, 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026;

– o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026;

– de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026;

– de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

În ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației – și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.