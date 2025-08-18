A furat banii cu tot cu casa de marcat: un tânăr de 17 ani, reținut de polițiștii din Bacău

La data de 16 august a.c., în jurul orei 21:30, o femeie de 53 de ani, angajată a unei societăți comerciale din municipiul Bacău, a sesizat prin 112 că o persoană necunoscută a intrat în incinta unei brutării și a smuls casa de marcat, în interiorul căreia se aflau 400 de lei.

În urma cercetărilor, polițiștii Secției 1 Poliție Bacău au identificat un tânăr de 17 ani, din Bacău, bănuit că ar fi sustras casa de marcat, prejudiciul total fiind estimat la 1.000 de lei.

Ancheta a scos la iveală că, în aceeași zi, același tânăr ar fi sustras 100 de lei din casa de marcat a unui alt magazin din localitate, iar la 14 august a.c. ar fi furat șase deodorante dintr-o unitate comercială, cauzând un prejudiciu de 130 de lei.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale.