A fost lansată licitația pentru Drumul Expres Bacău–Piatra-Neamț

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat vineri lansarea licitației pentru lucrările de infrastructură privind Drumul Expres Bacău–Piatra-Neamț, proiect major care va asigura legătura cu Autostrada Moldovei (A7).

Investiția, estimată la peste șase miliarde de lei, este finanțată integral din fonduri europene.

Drumul expres va avea o lungime de 51 de kilometri și va include șase noduri rutiere, menite să fluidizeze traficul și să asigure conexiuni rapide între localitățile traversate. În perioada de construcție, autoritățile estimează că vor fi create aproape 2.000 de locuri de muncă, contribuind astfel la dezvoltarea economică a regiunii.

„Este un pas esențial pentru modernizarea infrastructurii Moldovei și pentru conectarea mai rapidă a județelor din regiune la coridoarele europene de transport”, a declarat ministrul Ciprian Șerban.

Drumul expres Bacău–Piatra-Neamț este considerat unul dintre cele mai importante proiecte rutiere pentru dezvoltarea Moldovei, alături de Autostrada A7 și Autostrada Unirii (A8).